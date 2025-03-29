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«Челси» начал переговоры по переходу Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао — TEAMtalk

«Челси» начал переговоры по переходу Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао — TEAMtalk
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«Челси» инициировал переговорный процесс по переходу 22-летнего крайнего нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в контракте испанского футболиста есть пункт о его досрочном расторжении за сумму в размере € 58 млн. Подчёркивается, что потенциальный переход Уильямса в лондонский клуб может осложниться в случае, если он не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон, поскольку нападающий хочет выступать в самых престижных соревнованиях.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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