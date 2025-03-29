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Романо опроверг слухи, что Месси и Роналду могут объединиться в одном клубе

Романо опроверг слухи, что Месси и Роналду могут объединиться в одном клубе
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Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг информацию, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси могут объединиться в одном клубе. Ранее СМИ сообщали, что португальский футболист может уйти из «Аль-Насра» и подписать краткосрочный контракт с «Интер Майами», чтобы сыграть на клубном чемпионате мира 2025 года.

«Сообщения, что Криштиану Роналду и Лео Месси будут играть вместе за «Интер Майами» на клубном чемпионате мира по краткосрочному контракту, не соответствуют действительности. В этих историях нет абсолютно ничего», — написал Романо в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт в США и будет длиться с 14 июня по 13 июля.

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