Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» Москва — «Оренбург»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московское «Динамо» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды встречались между собой в матче 7-го тура чемпионата России текущего сезона. Тогда не удалось выявить победителя (2:2).

После 21 сыгранного матча московское «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.