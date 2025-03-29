Сегодня, 29 марта, в 22-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 29 марта (время — московское):

14:00. «Динамо» Москва — «Оренбург»;

16:30. «Химки» — «Пари НН»;

19:30. ЦСКА — «Динамо» Махачкала.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14).

Самые титулованные футбольные клубы России: