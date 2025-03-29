ЦСКА — «Динамо» Мх: во сколько начнётся матч 22-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 38 очков за 21 матч. Махачкалинское «Динамо» заработало 21 очко после 21 игры и располагается на 11-й строчке. На первом месте с 46 очками находится «Краснодар».

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