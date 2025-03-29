Семшов — о Мартинсе в «Спартаке»: его игра будет влиять на борьбу за чемпионство

Экс-полузащитник национальной команды России Игорь Семшов выразил мнение, что игра хавбека московского «Спартака» Кристофера Мартинса будет влиять на борьбу красно-белых за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мартинс хорош в плане того, что он не боится конкуренции, креативный футболист. Он умеет забивать. Это та находка «Спартака», которая будет влиять на игру и в борьбе за чемпионство.

Думаю, что он играет основную роль, набрал хорошую форму. Для любого футболиста доверие играет большую роль», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Мартинс сыграл за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.

После 21 сыгранного матча «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с грозненским «Ахматом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.