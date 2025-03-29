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ЦСКА — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ начнётся в 19:30

ЦСКА — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 29 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 38 очков за 21 матч. Махачкалинское «Динамо» заработало 21 очко после 21 игры и располагается на 11-й строчке. На первом месте с 46 очками находится «Краснодар».

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