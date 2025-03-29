Сегодня, 29 марта, в 26-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 29 марта:

15:00 мск. «Черноморец» – «Алания»;

17:00 мск. «КАМАЗ» – «Уфа»;

17:00 мск. «Тюмень» – «СКА-Хабаровск»;

17:00 мск. «Шинник» – «Нефтехимик».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка. На втором месте находится московское «Торпедо». Команда набрала 48 очков за 25 матчей. На третьей строчке располагается «Сочи» (44), на четвёртой — «Черноморец» (43). В зоне вылета — «Тюмень» (19), саратовский «Сокол» (21) и владикавказская «Алания» (22).

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