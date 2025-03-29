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Товарищеские матчи сборной России могут быть отменены в случае возвращения в Европу

Товарищеские матчи сборной России могут быть отменены в случае возвращения в Европу
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что товарищеские матчи сборной России могут быть отменены в случае возвращения на международную арену.

— Предусмотрена ли отмена товарищеских матчей сборной России в случае возвращения на международную арену? Слоты могут быть заняты официальными играми.
— Мы всегда можем договориться об отмене или переносе товарищеских матчей. Все наши партнёры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся.

— Сейчас при переговорах этот момент не обговаривается?
— Нет, но это будут, по сути, форс-мажорные обстоятельства, которые будут учтены. Не думаю, что могут создаться какие-то конфликтные ситуации из-за этого, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

13 февраля РФС объявил, что 6 июня команда Валерия Карпина встретится с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.

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