Товарищеские матчи сборной России могут быть отменены в случае возвращения в Европу

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что товарищеские матчи сборной России могут быть отменены в случае возвращения на международную арену.
— Предусмотрена ли отмена товарищеских матчей сборной России в случае возвращения на международную арену? Слоты могут быть заняты официальными играми.
— Мы всегда можем договориться об отмене или переносе товарищеских матчей. Все наши партнёры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся.
— Сейчас при переговорах этот момент не обговаривается?
— Нет, но это будут, по сути, форс-мажорные обстоятельства, которые будут учтены. Не думаю, что могут создаться какие-то конфликтные ситуации из-за этого, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
13 февраля РФС объявил, что 6 июня команда Валерия Карпина встретится с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.