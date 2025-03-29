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Артём Дзюба рассказал, как провёл ночь после рекорда за сборную России

Артём Дзюба рассказал, как провёл ночь после рекорда за сборную России
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Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, как он провёл ночь после товарищеского матча с национальной командой Гренады (5:0), в котором он установил рекорд по количеству голов за сборную России (31).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

— Как прошла ночь после матча с Гренадой?
— Отвезли детей домой, к бабушкам, а сами — вместе с женой, отцом, сестрой и её мужем — поехали в караоке.

— Ресторан не бронировал?
— Это должны были сделать мои друзья, но что-то у них не получилось состыковаться. Плюс было непонятно, забью ли я этот гол и отпустят ли нас вообще после матча. Поэтому получилось скомканно, на импровизации.

Мы даже песни в этом караоке не пели: приехали туда просто потому, что это одно из немногих заведений в Москве, которое в будний день работает допоздна. Пока вышел со стадиона, пока сфоткался со всеми — до караоке добрались только в полночь.

— А уехали во сколько?
— Где-то в семь утра, когда оно закрылось. Я поехал на базу, но заснуть так и не смог — эмоций было слишком много. Весь следующий день ходил как зомби. У нас со сборной было мероприятие в Музее Победы, поэтому до дома я добрался только к вечеру. В 22:00 вырубился как убитый, — приводит слова Дзюбы Sport24.

Артём Дзюба в товарищеском матче с Гренадой стал рекордсменом сборной России. Он оформил за национальную команду 31-й гол в игровой карьере, обойдя ранее её лучшего бомбардира – Александра Кержакова (30).

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