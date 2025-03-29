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UOL: Гвардиола и Анчелотти — кандидаты на пост тренера сборной Бразилии

После увольнения Доривала Жуниора с поста главного тренера сборной Бразилии местная конфедерация футбола (CBF) хочет назначить на этот пост иностранного специалиста. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, в CBF рассматривают следующие кандидатуры: Карло Анчелотти, возглавляющего мадридский «Реал», Хосепа Гвардиолу, тренирующего «Манчестер Сити», а также Жорже Жезуша, работающего с «Аль-Хилялем».

Президент CBF Эднальдо Родригес отдаёт предпочтение кандидатуре Анчелотти. При этом подчёркивается, что Гвардиола открыт для руководства национальной командой и испытывает особую любовь к Бразилии.

Доривал Жуниор возглавлял сборную Бразилии с января 2024 года. После 14 туров отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года пентакампеоны занимают четвёртое место.