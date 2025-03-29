Дзюба — о Карпине: видно, что человек повзрослел

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

— Ты признавался, что даже не думал о вызове в сборную при Карпине. Как объяснил для себя его неожиданное решение?

— Это поступок мудрого человека. Он мог спокойно меня и дальше не вызывать, но всё-таки пошёл на это, дал мне шанс. На протяжении всего времени в сборной я был ошарашен и восхищён Карпиным. Как Георгич себя вёл, как разговаривал… Я в приятном шоке.

Видно, что человек очень повзрослел, изменился. Наверное, как и я сам. Отдаю дань уважения Карпину, всегда буду ему благодарен за этот вызов. Впредь ни одного плохого слова про Георгича не скажу, — приводит слова Дзюбы Sport24.

Артём Дзюба 19 марта сыграл за сборную России впервые с 2021 года и установил рекорд по количеству голов за российскую национальную команду (31), поразив ворота сборной Гренады (5:0).