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Дзюба — о примирении с Карпиным: будет бесстыдством говорить про него что-то негативное

Дзюба — о примирении с Карпиным: будет бесстыдством говорить про него что-то негативное
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Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба выразил надежду на то, что в дальнейшем ему не придётся сталкиваться с конфликтами с главным тренером национальной команды России Валерием Карпиным. В марте Карпин вызвал Дзюбу в российскую сборную, дав нападающему возможность установить рекорд по голам за российскую национальную команду (31).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

— История твоего примирения с Карпиным вообще надолго?
— Надеюсь, навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться.

Плюс с Георгичем у нас уже давно не было открытого конфликта. Мы спокойно здоровались, когда виделись. Общения, правда, не было, но в целом всё было нормально.

— Сейчас общение будет?
— Всё может быть, я в этом плане открытый человек. В любом случае, даже если завтра тон наших взаимоотношений изменится, я всегда буду помнить, что он дал мне шанс вновь почувствовать себя игроком сборной и побить рекорд, — приводит слова Дзюбы Sport24.

В понедельник, 31 марта, «Акрон» на своём поле примет «Ростов» в рамках 22-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.

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