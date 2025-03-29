Дзюба — о примирении с Карпиным: будет бесстыдством говорить про него что-то негативное

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба выразил надежду на то, что в дальнейшем ему не придётся сталкиваться с конфликтами с главным тренером национальной команды России Валерием Карпиным. В марте Карпин вызвал Дзюбу в российскую сборную, дав нападающему возможность установить рекорд по голам за российскую национальную команду (31).

— История твоего примирения с Карпиным вообще надолго?

— Надеюсь, навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться.

Плюс с Георгичем у нас уже давно не было открытого конфликта. Мы спокойно здоровались, когда виделись. Общения, правда, не было, но в целом всё было нормально.

— Сейчас общение будет?

— Всё может быть, я в этом плане открытый человек. В любом случае, даже если завтра тон наших взаимоотношений изменится, я всегда буду помнить, что он дал мне шанс вновь почувствовать себя игроком сборной и побить рекорд, — приводит слова Дзюбы Sport24.

В понедельник, 31 марта, «Акрон» на своём поле примет «Ростов» в рамках 22-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.