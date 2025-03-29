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Алдонин: Кисляк по праву считается лидером ЦСКА в столь юные годы

Алдонин: Кисляк по праву считается лидером ЦСКА в столь юные годы
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Российский тренер Евгений Алдонин высказался о полузащитнике московского ЦСКА и сборной России Матвее Кисляке.

«Кисляк — один из лучших футболистов ЦСКА на данный момент. Он в том возрасте, когда хочется в каждой игре только прибавлять, поэтому по праву считается лидером команды в столь юные годы. Мне очень нравится, как действует Матвей — очень смело и с огоньком, ведь он ничего не боится и принимает интересные решения.

Поэтому желаю ЦСКА победы над «Динамо» Махачкала. Но махачкалинцы — очень непростой соперник, который борется за выживание и даёт бой каждой команде. Только у «Динамо» получился лёгкий матч с махачкалинцами, а с остальными они показывают сверхэнергозатратный футбол.

Поэтому обыграть их — непростая задача, несмотря на турнирную таблицу», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Кисляк сыграл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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