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Холанда обвинили в нанесении травмы маскоту «Манчестер Сити» — The Sun

Холанда обвинили в нанесении травмы маскоту «Манчестер Сити» — The Sun
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Женщина, работавшая в костюме инопланетянина Moonbeam перед матчем «Манчестер Сити» с «Саутгемптоном» (1:0) в 9-м туре чемпионата Англии, прошедшим в октябре минувшего года, обвинила нападающего «горожан» Эрлинга Холанда в нанесении ей травм после того, как он в шутку ударил её по затылку. Об этом сообщает The Sun.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Холанд – 5'    

По информации источника, женщина позировала для фотографии перед матчем, когда почувствовала два удара по затылку. После этого она, находясь в шокированном состоянии, ушла с поля и спросила коллегу: «Что, чёрт возьми, это было, кто меня ударил?» На это коллега ответил: «Это был Эрлинг. Он ударил тебя сзади».

Потенциальная пострадавшая сообщила, что через некоторое время после удара Холанда у неё началась рвота, а также головные боли. На следующий день её осмотрел врач первой команды «Манчестер Сити», посоветовавший ей обратиться в больницу.

Как подчёркивает источник, местное расследование показало, что 24-летний нападающий не был причиной её травм. В отчёте было указано: «Эрлинг Холанд всегда нежно гладит Moonbeam по спине или голове в знак признательности». Также на соответствующих кадрах видно, что форвард «Манчестер Сити» лишь «задевает» талисман.

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