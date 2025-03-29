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Каррера сообщил, что готов приехать в Москву, если «Спартак» станет чемпионом России

Каррера сообщил, что готов приехать в Москву, если «Спартак» станет чемпионом России
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, приедет ли он в Москву в случае, если красно-белые победят в Российской Премьер-Лиге.

«Мы не общались и не контактировали со «Спартаком», чтобы я приехал на празднование в Москве в случае чемпионства. Если меня пригласят, то я с удовольствием приеду в Москву на такой праздник», — приводит слова Карреры ТАСС.

После 21 тура чемпионата России «Спартак» набрал 43 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. На третьей строчке находится «Зенит», также заработавший 43 очка.

Каррера занимал должность главного тренера красно-белых с 2016 по 2018 год. При его руководстве московский клуб выиграл Российскую Премьер-Лигу, а также Суперкубок России.

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