Тарханов: отсутствие Кисляка с «Динамо» Мх не сильно повлияет на ЦСКА, есть другие ребята

Российский тренер Александр Тарханов считает, что дисквалификация полузащитника Матвея Кисляка не сильно повлияет на игру ЦСКА в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 29 марта.

«ЦСКА сильнее «Динамо» Махачкала. Что касается дисквалификации Кисляка, он хороший футболист, но отсутствие одного игрока не сильно повлияет, ведь в команде достаточно других ребят, способных выйти в старте. Понятно, что «Динамо» Махачкала закроется в своей штрафной, но у ЦСКА есть футболисты, которые умеют вскрывать оборону соперника», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: