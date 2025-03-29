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Тарханов: отсутствие Кисляка с «Динамо» Мх не сильно повлияет на ЦСКА, есть другие ребята

Тарханов: отсутствие Кисляка с «Динамо» Мх не сильно повлияет на ЦСКА, есть другие ребята
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Российский тренер Александр Тарханов считает, что дисквалификация полузащитника Матвея Кисляка не сильно повлияет на игру ЦСКА в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 29 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА сильнее «Динамо» Махачкала. Что касается дисквалификации Кисляка, он хороший футболист, но отсутствие одного игрока не сильно повлияет, ведь в команде достаточно других ребят, способных выйти в старте. Понятно, что «Динамо» Махачкала закроется в своей штрафной, но у ЦСКА есть футболисты, которые умеют вскрывать оборону соперника», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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