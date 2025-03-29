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В матче с «Локомотивом» Сергеев впервые в карьере оформил три голевых действия в игре РПЛ

В матче с «Локомотивом» Сергеев впервые в карьере оформил три голевых действия в игре РПЛ
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев впервые в карьере совершил три результативных действия в матче Российской Премьер-Лиги, что произошло в минувшей игре 22-го тура соревнования с «Локомотивом» (5:1). В этой встрече 29-летний футболист оформил дубль и сделал ассист. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

Согласно данным источника, Сергеев также нанёс восемь ударов по воротам и сделал четыре передачи под удар, что является рекордом по участиям в ударах (12) как самого Сергеева, так и «Крыльев Советов» с момента начала сбора статистики (с 2009 года).

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Сергеева с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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