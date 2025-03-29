В матче с «Локомотивом» Сергеев впервые в карьере оформил три голевых действия в игре РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев впервые в карьере совершил три результативных действия в матче Российской Премьер-Лиги, что произошло в минувшей игре 22-го тура соревнования с «Локомотивом» (5:1). В этой встрече 29-летний футболист оформил дубль и сделал ассист. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Согласно данным источника, Сергеев также нанёс восемь ударов по воротам и сделал четыре передачи под удар, что является рекордом по участиям в ударах (12) как самого Сергеева, так и «Крыльев Советов» с момента начала сбора статистики (с 2009 года).

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Сергеева с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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