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Александр Алаев: тему матчей между клубами РПЛ и МЛС стоит обсуждать

Александр Алаев: тему матчей между клубами РПЛ и МЛС стоит обсуждать
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об идее возможных товарищеских матчей между клубами чемпионата России и МЛС. Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

«Для меня гораздо важнее вопрос участия в официальных матчах клубов и сборных. Но если одним из шагов будут такие товарищеские матчи — с МЛС, с европейскими сборными — я только за. Я на тему матчей между клубами РПЛ и МЛС не думал, но точно стоит обсуждать эту историю.

Нужно подумать, как технически её реализовать. Интересен ли для зрителей, например, «Интер Майами»? Конечно, это может быть интересно», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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