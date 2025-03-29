Игрок «Спартака» Литвинов: РПЛ входит в десятку лиг мира, но до топ-5 далеко

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, входит ли РПЛ в десятку лучших лиг мира.

«В десятку точно входим, но до топ‑5 лиг далеко. Думаю, восьмое‑девятое место», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

На текущий момент Россия занимает 26-е место в таблице коэффициентов УЕФА. На первом месте находится Англия, на втором — Италия, на третьем — Испания.

В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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