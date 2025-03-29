Артём Дзюба назвал имена двух самых перспективных футболистов сборной России

Форвард «Акрона» Артём Дзюба назвал имена самых перспективных игроков национальной команды России.

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— Батраков сделал голевую на твой рекордный гол за сборную. Простава перед ним будет?

— Думаю, не надо молодого человека портить (смеётся). Он сейчас на правильной, хорошей волне. Я ему очень благодарен — если будет возможность, с удовольствием бы встретился с ним, посидел за одним столом. Но с нашим графиком это будет трудно осуществить.

А так он реально красавец. Я застал его первые месяцы в основе «Локомотива», и вот он уже в сборной — ведёт игру, пытается солировать. За ним и за Максом Глушенковым будущее. От них зависит, насколько наша сборная будет сильна, — приводит слова Дзюбы Sport24.

В понедельник, 31 марта, «Акрон» на своём поле примет «Ростов» в рамках 22-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.