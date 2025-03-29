Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Шуманский рассказал, почему он мало играет за ЦСКА

Артём Шуманский рассказал, почему он мало играет за ЦСКА
Артём Шуманский
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусский форвард московского ЦСКА Артём Шуманский высказался о своём игровом времени в составе армейцев. Шуманский выступает за красно-синих с лета минувшего года, с тех пор он провёл на поле 82 минуты, не отметившись результативными действиями.

— Артём, став лучшим бомбардиром зимних сборов, ощущаешь себя в команде по-другому?
— Отношение со стороны партнёров и тренеров стало другим — это правда. Плюс я начал чувствовать себя увереннее — всё это в совокупности определённо пошло мне на пользу.

— Почему адаптация затянулась аж на полгода?
— Честно, не знаю. Чемпионат России намного сильнее, чем все те турниры, где я играл до этого. К тому же к моменту переезда у меня была небольшая пауза, я остался без игровой практики.

Надо было привыкнуть, освоиться, завести друзей. Но отмечу, что с первых дней ребята помогали мне, ну и я сам открытый парень, так что быстро сошлись.

— С «Химками» ты вышел в стартовом составе. Остался доволен собой?
— Не совсем.

— Почему? У тебя были моменты, и, судя по отзывам в соцсетях, болельщики хорошо восприняли твою игру.
— Не до конца доволен, потому что не забил. Да, этот матч я отнесу к ряду положительных, но надо было либо забить, либо отдать голевую.

Я же нападающий, поэтому матч без голевых действий нельзя назвать идеальным. Но большое спасибо болельщикам за поддержку, — приводит слова Шуманского официальный сайт ЦСКА.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

В субботу, 29 марта, ЦСКА на своём поле примет махачкалинское «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Алдонин: Кисляк по праву считается лидером ЦСКА в столь юные годы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android