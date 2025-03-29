Артём Шуманский рассказал, почему он мало играет за ЦСКА

Белорусский форвард московского ЦСКА Артём Шуманский высказался о своём игровом времени в составе армейцев. Шуманский выступает за красно-синих с лета минувшего года, с тех пор он провёл на поле 82 минуты, не отметившись результативными действиями.

— Артём, став лучшим бомбардиром зимних сборов, ощущаешь себя в команде по-другому?

— Отношение со стороны партнёров и тренеров стало другим — это правда. Плюс я начал чувствовать себя увереннее — всё это в совокупности определённо пошло мне на пользу.

— Почему адаптация затянулась аж на полгода?

— Честно, не знаю. Чемпионат России намного сильнее, чем все те турниры, где я играл до этого. К тому же к моменту переезда у меня была небольшая пауза, я остался без игровой практики.

Надо было привыкнуть, освоиться, завести друзей. Но отмечу, что с первых дней ребята помогали мне, ну и я сам открытый парень, так что быстро сошлись.

— С «Химками» ты вышел в стартовом составе. Остался доволен собой?

— Не совсем.

— Почему? У тебя были моменты, и, судя по отзывам в соцсетях, болельщики хорошо восприняли твою игру.

— Не до конца доволен, потому что не забил. Да, этот матч я отнесу к ряду положительных, но надо было либо забить, либо отдать голевую.

Я же нападающий, поэтому матч без голевых действий нельзя назвать идеальным. Но большое спасибо болельщикам за поддержку, — приводит слова Шуманского официальный сайт ЦСКА.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

В субботу, 29 марта, ЦСКА на своём поле примет махачкалинское «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.