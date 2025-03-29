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Кафанов рассказал, в чём Сафонов превосходит Доннарумму

Кафанов рассказал, в чём Сафонов превосходит Доннарумму
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением, в каких качествах российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов лучше Джанлуиджи Доннаруммы.

– В чём Матвей превосходит Джанлуиджи Доннарумму и в чём уступает ему?
– Доннарумма очень достойный и сильный конкурент, у которого большое количество сыгранных матчей в международных матчах и наград. Но при этом Матвей сегодня считается равноценной боевой единицей в «ПСЖ» во многих компонентах, и ошибок у него на сегодняшний день (одна) меньше. А при начале атаки при прессинге соперника Матвей лучше находит правильные решения, и качество передач у него выше, — приводит слова Кафанова «Интерфакс».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Доннарумма выступает в составе парижского клуба с лета 2021 года. За этот период он сыграл 145 матчей во всех соревнованиях.

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