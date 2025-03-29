«Барселона» намерена принять меры по Кунде на фоне интереса «Челси» к защитнику — Sport.es

«Барселона» хочет продлить контракт с защитником Жюлем Кунде, интерес к которому проявляет «Челси». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, французский футболист счастлив в каталонском клубе и желает остаться в нём на долгие годы. При этом игрок понимает, что в «Челси» он мог бы выступать на предпочтительной для него позиции центрального защитника, а также больше зарабатывать.

В нынешнем сезоне Кунде принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.