Глава Ла Лиги привёл цитаты Анчелотти о заменах на фоне заявления тренера о бойкоте матчей

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовал несколько цитат главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, касающихся замен из разных периодов его деятельности. Напомним, ранее Тебас ответил на возмущение итальянского специалиста загруженным календарём Примеры, сказав: «Если вы делаете все замены после 85-й минуты, то на что вы жалуетесь?»

«Доброе утро, интересные высказывания.

Карло Анчелотти, когда он работал в «Эвертоне»: «Моё личное мнение, трёх замен достаточно, чтобы изменить игру. Пять замен? Я не уверен, думаю, что это может изменить интенсивность игры. Понимаю, что некоторые хотят пять замен, но, если нужно дать игроку отдохнуть, можно не выпускать его с самого начала». Sky Sport, 18 декабря 2020 г.

«Вносить изменения сложно, потому что я много раз меняю стратегию. Все, кто появились на поле, выступили хорошо. Иско, Камавинга, Йович и Родриго изменили динамику матча. Мы обладаем преимуществом со всеми пятью заменами, потому что у нас очень высокое качество». 19 сентября 2021 г. Заявление после матча с «Валенсией».

«Если у вашей команды есть энергия к концу матча, то нужно пользоваться этим. Иметь пять замен нам на руку, ведь у нас есть быстрые и сильные игроки, способные использовать свободные пространства», — отметил Анчелотти, довольный полным составом своей команды, и добавил: «Динамика хорошая». ABC, 29 августа 2022, после матча с «Эспаньолом», — написал Тебас.

После матча 28-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:1) Анчелотти заявил, что его команда будет бойкотировать игры данного соревнования, если не получит отдых между ними не менее чем в 72 часа.