Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тикнизян — о разгроме от «Крыльев» со счётом 1:5: нужно двигаться к игре с «Зенитом»

Тикнизян — о разгроме от «Крыльев» со счётом 1:5: нужно двигаться к игре с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с самарскими «Крыльями Советов» (1:5).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«Сейчас трудно говорить что‑либо, на самом деле. Такие матчи, к сожалению, случаются, и после подобных поражений тяжело давать какие‑либо комментарии. Сейчас самое важное обсудить причину произошедшего внутри коллектива, найти ответы на вопросы и двигаться дальше.

Уже через неделю игра с «Зенитом», очень важная с турнирной точки зрения. Только время покажет, получится ли у нас оттолкнуться от результата с «Крыльями» и перевернуть всё через неделю», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 6 млн.

После 22 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 5 апреля, начало — в 17:30 мск.

Материалы по теме
Артём Дзюба назвал имена двух самых перспективных футболистов сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android