Тикнизян — о разгроме от «Крыльев» со счётом 1:5: нужно двигаться к игре с «Зенитом»

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с самарскими «Крыльями Советов» (1:5).

«Сейчас трудно говорить что‑либо, на самом деле. Такие матчи, к сожалению, случаются, и после подобных поражений тяжело давать какие‑либо комментарии. Сейчас самое важное обсудить причину произошедшего внутри коллектива, найти ответы на вопросы и двигаться дальше.

Уже через неделю игра с «Зенитом», очень важная с турнирной точки зрения. Только время покажет, получится ли у нас оттолкнуться от результата с «Крыльями» и перевернуть всё через неделю», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 6 млн.

После 22 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 5 апреля, начало — в 17:30 мск.