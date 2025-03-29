Президент РПЛ Алаев высказался о реакции «Зенита» на решение ЭСК по голу «Спартака»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал реакцию санкт-петербургского «Зенита» на решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) по голу полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса на 90-й минуте матча 21-го тура РПЛ сезона-2024/2025. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. ЭСК признала, что в эпизоде с победным мячом «Спартака» не было офсайда.

— Удивлены ли вы реакцией «Зенита», который выкладывал видео, а также выступлениям Медведева и Миллера?

— Во-первых, обсуждать действия клубов и руководителей клубов не буду. Тем более если они находятся в рамках правового поля. В то же время я прекрасно понимаю эмоции руководителей и менеджеров клуба. Спорный момент: ошибка или не ошибка, повлиявшая на результат матча. Эмоции понятны.

То, что делал один клуб и другой, мне понятно. Это часть игры. Это эмоционально, это остро, но это часть игры. Не нарушаются этические, моральные и юридические правила. Действуют в рамках правового поля. Где-то остро, где-то ярко. Но это нормально.

Поэтому я отношусь к этому спокойно. И ещё раз: матч такой… Видите, спустя две недели все говорят о нём ежедневно, — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.