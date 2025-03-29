Кафанов оценил новое правило восьми секунд для вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о новом правиле футбола для вратарей, согласно которому в случае удержания голкипером мяча в руках дольше восьми секунд судья должен назначить угловой в пользу соперника.

– В футболе ввели новое правило для вратарей, направленное против затяжки времени. Как вы его оцените?

– Поддерживаю, если оно будет строго соблюдаться постоянно.

– В каком нововведении ещё нуждается мировой футбол, на ваш взгляд?

– Не думал об этом. Пока всё, что делалось в последние годы в футболе, было в пользу большего количества голов, а значит — и против вратарей. Не хочу думать, что ещё придумают, чтобы усложнить и так непростую жизнь голкиперам, — приводит слова Кафанова «Интерфакс».

Новое правило было принято Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Оно вступит в силу с сезона-2025/2026. По действующим правилам вратарь должен наказываться свободным ударом за задержку мяча в течение шести секунд.

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