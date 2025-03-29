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«Нас кусают, но мы не сдаёмся». Иван Сергеев — о слухах вокруг «Крыльев»

«Нас кусают, но мы не сдаёмся». Иван Сергеев — о слухах вокруг «Крыльев»
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Форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что команда в матче с «Локомотивом» (5:1) ответила на все слухи вокруг клуба. Сергеев оформил дубль в игре с железнодорожниками. Ранее в СМИ была информация, что обсуждается возможная отставка главного тренера Игоря Осинькина.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«Можно сказать, что мы по футбольному ответили на тот информационный шум, который есть вокруг «Крыльев». Сейчас много слухов в последнее время…

Нас кусают, но мы не сдаёмся, бьёмся и с «Локомотивом» показали свой максимум», — приводит слова Сергеева «ВсеПроСпорт.ру».

В нынешнем сезоне Сергеев сыграл за «Крылья Советов» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3 млн.

После 22 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 5 апреля, начало — в 13:00 мск.

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