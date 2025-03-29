«Нас кусают, но мы не сдаёмся». Иван Сергеев — о слухах вокруг «Крыльев»

Форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что команда в матче с «Локомотивом» (5:1) ответила на все слухи вокруг клуба. Сергеев оформил дубль в игре с железнодорожниками. Ранее в СМИ была информация, что обсуждается возможная отставка главного тренера Игоря Осинькина.

«Можно сказать, что мы по футбольному ответили на тот информационный шум, который есть вокруг «Крыльев». Сейчас много слухов в последнее время…

Нас кусают, но мы не сдаёмся, бьёмся и с «Локомотивом» показали свой максимум», — приводит слова Сергеева «ВсеПроСпорт.ру».

В нынешнем сезоне Сергеев сыграл за «Крылья Советов» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3 млн.

После 22 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 5 апреля, начало — в 13:00 мск.