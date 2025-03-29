В «Марселе» отреагировали на слухи, что клуб может подписать чемпиона мира Погба

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал информацию, что французский клуб может подписать контракт с 31-летним полузащитником Полем Погба, который 10 марта официально отбыл дисквалификацию, наложенную на него за употребление допинга.

«Мы решили не подписывать Поля Погба в качестве свободного агента в нынешнем сезоне. Мы вели переговоры, но потом мы подумали, что время, которое ему потребуется на возвращение формы, может нарушить баланс в команде», — приводит слова Лонгории Cadena Ser.

Последним клубом Погба был туринский «Ювентус», с которым игрок расторг контракт в октябре минувшего года. Погба выигрывал чемпионат мира в составе сборной Франции в 2018 году.

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