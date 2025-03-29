Хомуха: «Динамо» Махачкала — очень неудобная команда для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ, в котором красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра состоится сегодня, 29 марта.

«Динамо» Махачкала — очень неудобная команда, ведь она играет в низком блоке и обороняется большой группой игроков. Не очень легко вскрывать такую защиту. Но думаю, что ЦСКА на своём стадионе и при поддержке болельщиков сможет это сделать. Очень большую роль в этом матче будут играть стандартные положения, а у армейцев в этом компоненте достаточно много габаритных футболистов. Стандарты — одна из угроз для махачкалинцев.

Всегда, когда футболист основного состава выпадает из обоймы, то это вносит определённые сложности. Но Кисляк ещё не является системообразующим игроком ЦСКА, поэтому Николич сможет найти ему замену на предстоящий матч», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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