Гвардиола: квалификация в ЛЧ станет огромным успехом для «Ман Сити» в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о трудностях, с которыми «горожане» столкнулись в нынешнем сезоне.

«Лично для меня это хороший урок, я многому научился, и, надеюсь, клуб тоже. Квалификация в Лигу чемпионов станет огромным успехом! Раньше люди не верили в эти мои слова, теперь верят», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После 29 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 48 очков и занимает пятое место. В следующем туре команда Гвардиолы встретится с «Лестером». Игра состоится 2 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: