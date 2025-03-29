«Динамо» Москва — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

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Сегодня, 29 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московское «Динамо» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Динамо» Москва: Лунёв, Скопинцев, Фернандес, Даса, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев.

«Оренбург»: Москвичёв, Татаев, Сидоров, Прохин, Касимов, Караташ, Рыбчинский, Михайлов, Савельев, Мансилья, Гюрлюк.

После 21 сыгранного матча московское «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.