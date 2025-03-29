Сенников: «Локомотиву» нет оправдания за поражение от «Крыльев», так проигрывать не к лицу

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором самарские «Крылья Советов» на своём поле принимали железнодорожников (5:1).

«Результат матча «Крылья Советов» — «Локомотив» получился, конечно, неожиданным для всех. Тем более последние две игры «Крылья» выглядели не очень впечатляюще. Гол со стандарта в начале матча, «Локомотив» потерял концентрацию.

Не нашлось в команде человека, кто мог бы всех встряхнуть. Так крупно проигрывать не к лицу команде, которая борется за первые места. Но такое ощущение, что это случается у «Локомотива» после матчей сборных, потому что много игроков разъезжается. Но тут нет оправдания, надеюсь, в матче с «Зенитом» исправятся.

А «Крылья» можно поздравить. Хорошо вышел Ежов, теперь не знаю, будет ли Зиньковский в составе. И без Костанцы, как показал матч, Самаре не обойтись», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.