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Дмитрий Сенников высказался о нововведении с публикацией рейтингов арбитров РПЛ

Дмитрий Сенников высказался о нововведении с публикацией рейтингов арбитров РПЛ
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о судейском рейтинге, который будет публиковаться два раза за сезон. Ранее президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что рейтинг российских судей станет публичным с сезона-2025/2026.

«Будет интересно видеть рейтинг арбитров, кто как оценивается. Например, вчера Батраков сзади подкатился под игрока «Крыльев», там чистая жёлтая. Иванов рядом стоит и говорит, что он в мяч играл. Хотелось бы, чтобы эти моменты замечали, чтобы всё было открыто, а мы видели рейтинг», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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