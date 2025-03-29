Адвокат Алвеса — об оправдании игрока по делу об изнасиловании: справедливость торжествует

Инес Гвардиола, являющийся адвокатом бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, высказался о решении Уголовной палаты Верховного суда Испании отменить первый приговор для экс-футболиста по делу об изнасиловании из-за отсутствия серьёзных доказательств его вины.

«Мы очень рады, справедливость наконец-то восторжествовала. Мы ждали этого. Дани невиновен, и это доказано. Мы очень взволнованы», — приводит слова Алвеса RAC1.

Алвес был приговорён к тюремному заключению сроком 4,5 года за совершённое изнасилование. После года в тюрьме суд Барселоны освободил бывшего футболиста под залог в € 1 млн до момента рассмотрения апелляции на приговор.