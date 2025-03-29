«Химки» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 29 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 21 матч. «Пари НН» заработал 19 очков после 21 игры и располагается на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей. На первом месте с 46 очками находится «Краснодар».

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