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Мелкадзе — о матче со «Спартаком»: принципиальная игра? Одинаково настраиваюсь

Мелкадзе — о матче со «Спартаком»: принципиальная игра? Одинаково настраиваюсь
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Бывший нападающий «Спартака», ныне выступающий за «Ахмат», Георгий Мелкадзе заявил, что для него не станет принципиальным матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским клубом. Игра пройдёт 30 марта в Грозном.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Будет ли матч для тебя принципиальным?
— Для меня нет принципиальных игр в России. Ко всем равно отношусь, одинаково настраиваюсь и не жалею никого, — приводит слова Мелкадзе пресс-служба грозненского клуба.

Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Он покинул московский клуб в начале 2022 года. В нынешнем сезоне Георгий сыграл за «Ахмат» три матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 500 тыс.

После 21 сыгранного матча «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 43 очка.

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