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ЦСКА разгромил «Звезду-2005» в матче 4-го тура женской Суперлиги

ЦСКА разгромил «Звезду-2005» в матче 4-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги, в котором встречались пермская «Звезда-2005» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Звезда» в Перми. В качестве главного арбитра встречи выступила Карина Афанасьева из Курска. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу красно-синих.

Россия — Суперлига (ж) . 4-й тур
29 марта 2025, суббота. 11:30 МСК
Звезда-2005 (ж)
Пермь
Окончен
0 : 3
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Петрова – 8'     0:2 Онгене – 77'     0:3 Кишмахова – 89'    

В начале игры счёт открыла полузащитница гостей Татьяна Петрова. На 77-й минуте нападающая Габриэль Онгене укрепила преимущество ЦСКА. На 89-й минуте полузащитница красно-синих Даяна Кишмахова довела счёт до разгромного.

После четырёх матчей Суперлиги ЦСКА набрал 12 очков и занимает первое место. «Звезда-2005» не заработала ни одного очка и располагается на 11-й строчке.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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