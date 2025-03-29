ЦСКА разгромил «Звезду-2005» в матче 4-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги, в котором встречались пермская «Звезда-2005» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Звезда» в Перми. В качестве главного арбитра встречи выступила Карина Афанасьева из Курска. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу красно-синих.

В начале игры счёт открыла полузащитница гостей Татьяна Петрова. На 77-й минуте нападающая Габриэль Онгене укрепила преимущество ЦСКА. На 89-й минуте полузащитница красно-синих Даяна Кишмахова довела счёт до разгромного.

После четырёх матчей Суперлиги ЦСКА набрал 12 очков и занимает первое место. «Звезда-2005» не заработала ни одного очка и располагается на 11-й строчке.

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