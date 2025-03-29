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Тренер «Динамо» Личка: Бальбуэна получил травму

Тренер «Динамо» Личка: Бальбуэна получил травму
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Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка заявил, что защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна получил повреждение в расположении национальной команды Парагвая. Сегодня, 29 марта, «Динамо» на своём поле примет «Оренбург» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Начало — в 14:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бальбуэна приехал из расположения сборной с проблемами, поэтому сегодня [его] не будет. У него проблема с голеностопом. Мы не уверены, что он будет готов к матчу с ЦСКА. Посмотрим, как будет в следующих играх», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бальбуэна сыграл за «Динамо» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.

После 21 сыгранного матча «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

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