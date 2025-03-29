«Ждём рекорда». На стадионе «Динамо» разместили баннер в поддержку Овечкина

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале опубликовала видео с баннером в поддержку российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, размещённым на стадионе московского «Динамо». На баннер нанесена надпись: «Саша, мы с тобой, ждём рекорда».

При этом пресс-служба РПЛ сопроводила данную публикацию комментарием: «Александр Овечкин настолько крут, что его рекорда ждут все, вне зависимости от вида спорта. Мы тоже ждём».

На текущий момент Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сегодня, 29 марта, «Динамо» сыграет с «Оренбургом» на домашнем стадионе.