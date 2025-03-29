Дюков: договариваться о товарищеских матчах с именитыми сборными стало проще, чем в 2022-м

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что вести переговорный процесс с именитыми национальными командами по поводу проведения товарищеских матчей стало проще, чем в 2022 году.

«Стал ли переговорный процесс по проведению товарищеских игр с именитыми сборными легче? Безусловно, определённые изменения есть. Если мы говорим о таких континентах, как Африка, Азия или Латинская Америка, то там так или иначе работают разные каналы, разные СМИ.

Вы же знаете, какие истории и позиции транслируют западные СМИ: они говорят о том, что здесь, в России, находиться небезопасно и так далее.

Но приехала одна сборная, другая, третья. Всё прошло на высоком организационном уровне, всем командам очень понравилось в России, то, как были организованы игры.

Они знают, что нет никаких проблем приехать в Россию и провести тут матч. Поэтому, безусловно, договориться сейчас стало проще, чем в 2022 году», — приводит слова Дюкова Metaratings.

Ранее стало известно, что в октябре сборная России проведёт домашний товарищеский матч с национальной командой Ирана, которая досрочно вышла на чемпионат мира 2026 года.