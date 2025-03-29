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«Спартак» заплатил агентам более € 10 млн в 2024 году — больше всех среди клубов России

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал сведения о сумме вознаграждений, выплаченных футбольным агентам в 2024 году. Подчёркивается, что данные получены на основании документов финансовой отчётности, направляемых в комиссию футбольными клубами и агентами.

Согласно полученным данным, московский «Спартак» выплатил агентам самую большую сумму в качестве вознаграждений — 135 241 944 рубля (€ 10 625 133, $ 68 965).

Топ-10 российских клубов по выплатам агентам в 2024 году: