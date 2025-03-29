«Спартак» заплатил агентам более € 10 млн в 2024 году — больше всех среди клубов России
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал сведения о сумме вознаграждений, выплаченных футбольным агентам в 2024 году. Подчёркивается, что данные получены на основании документов финансовой отчётности, направляемых в комиссию футбольными клубами и агентами.
Согласно полученным данным, московский «Спартак» выплатил агентам самую большую сумму в качестве вознаграждений — 135 241 944 рубля (€ 10 625 133, $ 68 965).
Топ-10 российских клубов по выплатам агентам в 2024 году:
- «Спартак» – 135 241 944 рубля.
- «Краснодар» – 554 537 429,72 рублей.
- ЦСКА» – € 4 675 171,64.
- «Зенит» – 454 874 999,00 рублей.
- «Динамо» – 383 176 771,08 рубль.
- «Локомотив» – 336 104 970,96 рублей.
- «Рубин» – 25 000 000 рублей.
- «Ростов» – 159 287 000,00 рублей.
- «Балтика» – 59 393 576,00 рублей.
- «Сочи» – 55 582 049,00 рублей.
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