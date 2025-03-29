Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Динамо» скандируют имя Александра Овечкина на матче с «Оренбургом»

Болельщики «Динамо» скандируют имя Александра Овечкина на матче с «Оренбургом»
Комментарии

Болельщики московского «Динамо» скандируют имя российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», проходящего в эти минуты.

Также болельщики бело-голубых разместили на трибуне баннер в поддержку Овечкина со словами: «Саша, мы с тобой, ждём рекорда».

На текущий момент Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра между «Динамо» и «Оренбургом» проходит на домашнем стадионе бело-голубых. На момент выхода новости счёт в игре не открыт.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android