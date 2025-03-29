Болельщики «Динамо» скандируют имя Александра Овечкина на матче с «Оренбургом»

Болельщики московского «Динамо» скандируют имя российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», проходящего в эти минуты.

Также болельщики бело-голубых разместили на трибуне баннер в поддержку Овечкина со словами: «Саша, мы с тобой, ждём рекорда».

На текущий момент Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра между «Динамо» и «Оренбургом» проходит на домашнем стадионе бело-голубых. На момент выхода новости счёт в игре не открыт.