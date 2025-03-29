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«Трэш и трагедия». Смородская — о поражении «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов»

«Трэш и трагедия». Смородская — о поражении «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении железнодорожников в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«Я не ожидала такого поражения от «Локомотива». Трудно сказать, что происходит с командой. Просто удивительно! Поражение с таким счётом от «Крыльев Советов» говорит о проблемах в команде. Эти проблемы надо решать, а не закапывать в глубину. После таких поражений никто не ищет оправданий. Это в любом случае трэш и трагедия для «Локомотива». Надо выбираться из этого, а не искать оправдания», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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