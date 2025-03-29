«Трэш и трагедия». Смородская — о поражении «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении железнодорожников в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5).

«Я не ожидала такого поражения от «Локомотива». Трудно сказать, что происходит с командой. Просто удивительно! Поражение с таким счётом от «Крыльев Советов» говорит о проблемах в команде. Эти проблемы надо решать, а не закапывать в глубину. После таких поражений никто не ищет оправданий. Это в любом случае трэш и трагедия для «Локомотива». Надо выбираться из этого, а не искать оправдания», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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