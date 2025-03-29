Футболисты «Динамо» вышли на матч с «Оренбургом» в футболках в поддержку Овечкина
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Футболисты московского «Динамо» вышли на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» в специальных футболках в поддержку российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
3 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38' 2:0 Карраскаль – 41' 3:0 Бителло – 60'
На футболках нанесена надпись: «На любом поле более за Ови».
Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»
На текущий момент Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
После 21 тура чемпионата России команда Марцела Лички набрала 39 очков и занимает пятое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 16-й строчке.
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