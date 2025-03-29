Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого совершил камбэк и победил «Хэнань» в матче Суперлиги

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого совершил камбэк и победил «Хэнань» в матче Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Хэнань» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе «Чжэнчжоу Ханхай». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Шанхай Шэньхуа».

Китай — Суперлига . 3-й тур
29 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Хэнань
Чжэнчжоу
Окончен
1 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Майдана – 42'     1:1 Минейро – 67'     1:2 Си – 74'     1:3 Пэнфэй – 90+5'    

В конце первого тайма счёт открыл защитник хозяев Яго Майдана. На 67-й минуте нападающий гостей Сауло Минейро восстановил равновесие. На 74-й минуте полузащитник У Си вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 90+5-й минуте третий гол гостей забил нападающий Се Пэнфэй.

«Шанхай Шэньхуа» занимает второе место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Команда Слуцкого набрала семь очков за три матча. «Хэнань» заработал одно очко после трёх игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Шанхай Порт», у которого семь очков за три игры.

Календарь китайской Суперлиги
Турнирная таблица китайской Суперлиги
Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android