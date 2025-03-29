«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого совершил камбэк и победил «Хэнань» в матче Суперлиги

Завершился матч 3-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Хэнань» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе «Чжэнчжоу Ханхай». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Шанхай Шэньхуа».

В конце первого тайма счёт открыл защитник хозяев Яго Майдана. На 67-й минуте нападающий гостей Сауло Минейро восстановил равновесие. На 74-й минуте полузащитник У Си вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 90+5-й минуте третий гол гостей забил нападающий Се Пэнфэй.

«Шанхай Шэньхуа» занимает второе место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Команда Слуцкого набрала семь очков за три матча. «Хэнань» заработал одно очко после трёх игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Шанхай Порт», у которого семь очков за три игры.