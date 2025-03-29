Арбитр Федотов оценил решение судей засчитать первый гол «Динамо» в ворота «Оренбурга»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение судей засчитать первый гол полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля на 38-й минуте матча с «Оренбургом» в 22-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:0 в пользу московской команды. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

«Игрок «Оренбурга» увидел, что футболист «Динамо» занёс ногу. Дальше Татаев играет в мяч – и сразу начинает падать. По повторам я не вижу, чтобы Карраскаль попал сопернику по ноге. Падение Татаева – только его инициатива. Фола в атаке я здесь не вижу, по крайней мере по этим повторам.

При этом VAR тоже проверил, а арбитр был в идеальной позиции – и гол засчитали. Так что тут каких-то доказательств, что было нарушение, у меня нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.