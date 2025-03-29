Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил решение судей засчитать первый гол «Динамо» в ворота «Оренбурга»

Арбитр Федотов оценил решение судей засчитать первый гол «Динамо» в ворота «Оренбурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение судей засчитать первый гол полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля на 38-й минуте матча с «Оренбургом» в 22-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:0 в пользу московской команды. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
3 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'    

«Игрок «Оренбурга» увидел, что футболист «Динамо» занёс ногу. Дальше Татаев играет в мяч – и сразу начинает падать. По повторам я не вижу, чтобы Карраскаль попал сопернику по ноге. Падение Татаева – только его инициатива. Фола в атаке я здесь не вижу, по крайней мере по этим повторам.

При этом VAR тоже проверил, а арбитр был в идеальной позиции – и гол засчитали. Так что тут каких-то доказательств, что было нарушение, у меня нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android