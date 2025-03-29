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Александр Головин впервые с середины февраля вошёл в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Российский полузащитник Александр Головин восстановился от травмы приводящей мышцы бедра и вошёл в заявку «Монако» на матч 27‑го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025 с «Ниццей». Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Напомним, 28-летний Головин получил повреждение в стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой», в результате чего пропустил шесть матчей.

Игра «Монако» — «Ницца» состоится в субботу, 29 марта, и начнётся в 23:05 мск.

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 25 млн.

После 26 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 47 очков. «Ницца» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав также 47 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 68 очков.