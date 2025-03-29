GMS: Исак отклонил предложение «Ньюкасла» о продлении, «Ливерпуль» усилил интерес к игроку

В «Ливерпуле» с оптимизмом смотрят на способность клуба подписать 25-летнего форварда «Ньюкасла» Александера Исака грядущим летом. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, «сороки» оценивают шведского футболиста минимум в £ 120 млн (€ 144 млн). Однако серьёзное значение для будущего Исака в клубе будет иметь то, попадёт ли он в Лигу чемпионов на следующий сезон. Подчёркивается, что на текущий момент 25-летний игрок отклоняет предложения «Ньюкасла» о новом контракте.

В нынешнем сезоне Исак принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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